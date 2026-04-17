İzmir’de Uzundere krizi büyüyor: Tugay’ın “yargı” çıkışına mağdurlardan sert yanıt!

İzmir'de Uzundere Kentsel Dönüşüm alanında yaşanan gerilim yeni bir boyuta taşındı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, mağdurların "15 yıldır evsiz bırakıldık" açıklamasını yalanlayarak suç duyurusu ve tazminat davası açacağını duyurması üzerine, hak sahiplerinden gecikmeden yanıt geldi.
"YALAN DEĞİL, BELGELİ GERÇEK"
Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaklaşık 5 bin aile adına yaptığı açıklamada, sürecin 2011'de başlayıp 2015'te uzlaşmayla tamamlanmasına rağmen konutların hâlâ teslim edilmediğini vurguladı. Uslu, "Aradan geçen 15 yıla rağmen verilen sözler tutulmadı. Bu bir iddia değil, belgelerle sabit bir gerçektir" ifadelerini kullandı.
"HEM EVSİZ HEM BORÇLU BIRAKILDIK"
Mağduriyetin sadece konut teslim edilmemesiyle sınırlı olmadığını belirten Uslu, hak sahiplerinin süreç içinde belediyeye borçlandırıldığını ve bu yükün yıllar içinde daha da ağırlaştığını söyledi. "Ne ev var, ne teslim tarihi var, ne de net bir plan… Buna rağmen 'yalancı' ilan edilmek kabul edilemez" diyen Uslu, yetkililere somut adım çağrısı yaptı.
"TEHDİT DEĞİL, TAKVİM AÇIKLAYIN"
Platform, tartışmalar yerine çözüm odaklı bir yaklaşım beklediklerini belirterek, özellikle Uzundere 3. ve 4. etap için net temel atma ve teslim tarihinin açıklanmasını istedi. "Bugün çıkıp suç duyurusundan bahsetmek yerine, şu tarihte başlayacağız, şu tarihte teslim edeceğiz diyebiliyor musunuz?" sözleriyle tepki gösterildi.
"BİZ HAKKIMIZI ARIYORUZ"
Açıklamada, önceki belediye başkanları Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer dönemlerine de atıfta bulunularak, mevcut yönetimin diyalogdan uzak durduğu iddia edildi. Uslu, son olarak şu mesajı verdi: "Bizler bu sürecin takipçisiyiz. Hakkımız olan konutları istiyoruz. Siyasi söylemler değil, somut adımlar görmek istiyoruz. Bu mağduriyet çözülene kadar susmayacağız."