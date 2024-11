Birleşmiş Milletler 5 ülkeye bırakılamaz

TRT World Forum'da konuşan ve önemli mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendi alanında artık bir marka haline gelen TRT World Forum'un yalnızca bir tartışma zemini değil, aynı zamanda dünyanın sorunlarına çözüm arayışlarının somutlaştığı bir irade platformu olarak değerlendirdiğini dile getirdi.

"DERİN SORUNLAR MEVCUT"

Forumun bu yılki temasının 'Kırılma Noktasındaki Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek' olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dünyanın karşı karşıya olduğu derin sorunları ve dünyanın dönüşümünü tartışmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu tema aynı zamanda mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu ve insanlığın daha adil bir düzene ihtiyaç duyduğunu da bizlere hatırlatıyor" dedi. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli çıktılarından birinin irili ufaklı tüm ülkelerin bir araya gelebildiği en geniş zemin olan Birleşmiş Milletler sisteminin tesisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peki şu anda bu Birleşmiş Milletler'le devam edebilir miyiz? Hayır" diye konuştu.

"194 ÜLKEYİ ETKİLİYORLAR"

Erdoğan, "Tamamıyla bu Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerekmektedir. Dünya 5 daimi üyenin eline, diline bırakılamaz. Süratle bu değişim gerekiyor. Bu şekilde bu dünya yönetilemez. Artık 2. Dünya Savaşı'nın şartlarında değiliz. Dünya değişiyor. Ciddi bir değişim şart. Bu 5 daimi üyeden bir tanesinin iki dudağı arasına 194 ülkenin kaderi terk edilemez" dedi. Gazze'de sadece insani değerlerin değil, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası sistemin güvenirliğinin de sınandığını belirten Erdoğan, "Ancak Gazze krizinde ne insanlık ne sistem başarılı imtihan verememiştir. Her birinin gerisinde umutlarla dolu bir hayat, büyük bir acı ve insanlık ayıbı olan şu rakamlar karşımızdaki vahim tabloyu ortaya koyuyor" şeklinde konuştu. Türkiye'nin her şeyi tüm bölgenin güvenliği için yaptığını söyleyen Erdoğan, "Ne söylüyorsak tıpkı ecdadımızın 4 asırlık idaresinde olduğu gibi tüm inanç mensuplarının yan yana, huzur içinde yaşayabilmesi için söylüyoruz. Biz tam 420 gündür bölgemizi kan deryasına çeviren bu cinnet halinin artık son bulmasını arzu ve temenni ediyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Galant hakkında çıkardığı yakalama kararını bu bakımdan çok önemli buluyoruz. İsrail ile Lübnan arasında önceki gün sağlanan ateşkesin de aynı şekilde kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Gazze'de de sürdürülebilir ateşkes bir an önce tesis edilmelidir" dedi.

"LGBT DÜŞMAN YAPISIDIR"

Son haflarda televizyon ekranlarında izlenme kaygısıyla çekilen dizi, film ve programların kültürümüze fayda sağlamadığını söyleyen Erdoğan, "Hatta sırf daha fazla reyting alabilmek için başta kadına ve çocuğa yönelik şiddet olmak üzere şiddetin meşrulaştırıldığını, alkol ve uyuşturucunun özendirildiğini, sapkın ve sapık ilişkilerin normalleştirildiğini görüyoruz. İktidar partisi olarak LGBT denilen aile düşmanlığı yapıya karşıyız. Halkımızın farklı kesimlerinde infiale sebep olan televizyon yayınlarının özellikle pıtrak gibi çoğalmasının sebebi kanaatimizce sadece para kazanma hırsıyla da izah edilemez" dedi.

Fuarda Başkan Erdoğan'a Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik etti.

'EN ZOR GÜNLER GERİDE KALDI'

Başkan Erdoğan, dün programı kapsamında TÜYAP Fuar Merkezi'nde Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'ne de katıldı. Ekonomi gündemine ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, "Türk ekonomisi fırtınalı sulardan artık serin sulara doğru yol almaktadır. Enflasyonda başlayan düşüş trendi inşallah hızlanarak devam edecek. Fahiş fiyatla da mücadelemiz sürecek. En zor günler artık geride kaldı" ifadelerini kullandı.