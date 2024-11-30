Dağ’dan ‘kreş’ açıklaması: Bu meseleyi çözeriz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ dün önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, "CHP büyük bir ümit veren bir siyasi parti olmuş olsaydı mevcut oylarını arttırmış olması lazımdı. İzmir gibi şehirler dediğinizde uzun yıllardır CHP tarafından neredeyse müsemma olmuş iller pozisyonunda. Milletin bize mesaj verdiği noktada CHP bir ümit ise bu illerde de mesela İzmir gibi bir yerde yüzde 70 alması lazımdı" dedi. Öte yandan son günlerde gündemde olan kreş olayıyla ilgili de konuşan Dağ şöyle söyledi: "Adayken ben de kreş açıklaması yaptım. Burada soruna bir çözüm bulunur. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bize nasip olsaydı şu zamana kadar kreşlerin çoğunu açmış olurduk. Burada kanuna ve mevzuata uymak durumundayız. CHP her konuda kanun teklifi verirken neden bu konuda teklifi vermedi ben de bunu sorguluyorum. Bu meseleyi çözeriz."