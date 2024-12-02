ODTÜ’lü profesöre 35 milyonluk tuzak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada'ya yerleşen ünlü bilim adamı Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu'nu telefonla arayan bir kişi kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı personeli olarak tanıtıp "Uzun süredir banka hesaplarınızdan terör bağlantılı hesaplara para aktarımı gerçekleşiyor.

DEKONTLARI GÖNDERDİLER

Bu nedenle uzun süredir sizi, ailenizi ve terör bağlantılı kişileri takip ediyoruz" dedi. Sahte MİT mensubu, "Banka ve evde bulunan tüm mal varlıklarınızı bize bildirmek zorundasınız. Birazdan İstanbul Emniyet Müdürümüz sizleri arayacak. Mal varlıklarınızda bizden sakladığınız bir şey çıkarsa siz de suçlu sayılırsınız" diyerek telefonu kapattı. Daha sonra kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan bir kişi, Whatssap hattından Peynircioğlu'na örgüt üyelerine para transferi yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar gönderdi.

Daha sonra kendisini MİT personeli olarak tanıtan bir kişi, profesöre eski mit operasyon görüntülerini gönderip, hep bir ağızdan Atatürk'ün gençliğe hitabını dinlettirerek ağladı. Sahte MİT mensupları, söylenenleri yapıp toplam 35 milyon lira teslim eden 80 yaşındaki kimya mühendisine, "Avukat olan kızının da hesabını inceliyoruz. O yüzden ona hiçbir şey bahsetme" talimatını verdi. Dolandırıcılık olayı, parasının iade edilmediğini gören Peynircioğlu'nun yaşadıklarını avukat kızına anlatmasıyla ortaya çıktı.

Dolandırıldığını anlayan ünlü profesör, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Başsavcılığın talimatıyla polis Şanlıurfa, Akçakale, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Mehmet Y., Abdülkadir K. ve Halil E. yakalandı. Ali E.'yi ise arama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 200 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.