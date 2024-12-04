Araç sahiplerine güzel haber! Bu işlemde artık noter zorunluluğu yok!

4 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', araç plakası yenileme işlemlerinde köklü bir değişiklik getirdi. Artık kaybedilen veya yenilenmesi gereken araç plakaları için notere gitme zorunluluğu kaldırıldı. Bu işlemler, e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek.

ZORLU VE UZUN SÜREN İŞLEMLER DÖNEMİ BİTTİ

Mevcut uygulamada, kayıp plaka sahipleri önce notere giderek plakanın kayıp olduğunu beyan ediyor, ardından Trafik Şube Müdürlüğü'nden onay alıyordu. Bu süreç tamamlandıktan sonra, noter onaylı plaka basım belgesiyle Şoförler Odası'na başvurularak yeni plaka basımı gerçekleştiriliyordu.

Bu prosedür, zaman kaybına yol açtığı gibi bazı durumlarda araç sahipleri için karmaşık bir süreç oluşturuyordu.

YENİ SİSTEMLE BİRLİKTE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLANDI

Yeni yönetmeliğe göre, plaka yenileme işlemleri artık birkaç basit adımla tamamlanabilecek:

1. e-Devlet sistemine giriş yapılacak.

2. Kayıp plaka için "Plaka Basım Talep Belgesi" oluşturulacak.

3. Araç bilgileri ve iletişim detayları güncellenecek.

4. Özet Tescil Bilgileri Raporu, sistem üzerinden alınacak.

Tüm bu adımların ardından gerekli belgelerle plaka yenileme süreci tamamlanacak.

PEKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte:

- Araç sahipleri, artık notere gitmeden plaka yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.

- Trafik Şube Müdürlüğü'nde işlem sırası beklenmeyecek.

- Zamandan tasarruf sağlanacak ve işlem maliyetleri azalacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER

Yeni sistemde, araç plakası yenileme işlemleri şu belgeler ve bilgilerle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek:

Plaka basım talep belgesi,

Güncellenmiş iletişim bilgileri,

Aracın özet tescil bilgileri raporu.

ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİREN GELİŞME

Bu değişiklik, araç sahipleri için önemli bir kolaylık sağlarken, kamu hizmetlerinde dijitalleşme sürecinin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Artık zaman kaybetmeden, daha hızlı ve güvenli şekilde plaka yenileme işlemleri yapılabilecek.

MÜLKİYET DEVRİ İŞLEMLERİ HERHANGİ BİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILABİLECEK

Tapu işlemlerinde mülkiyet devri işlemleri, herhangi bir tapu müdürlüğünden doğrudan karşılanabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerle yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili yapılacak tapu işlemleri, elektronik ortamda taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alınmaksızın gerçekleştirilebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, 21 Kasım 2023'ten önce düzenlenen vekaletnamelerle yetki alanı dışı işlemler yapılamayacak. Ayrıca başvurunun alınması, resmi senetlerin hazırlanması ve uygulamaya ilişkin diğer süreçler dijital ortamda yürütülecek. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinin, ülke genelinde büyük ölçüde elektronik ortamda, vatandaş odaklı, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.