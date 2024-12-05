MGK toplantısında kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Guterres ile görüşmede Suriye'nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.