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MİT'ten nokta operasyon! Sözde sorumlu terörist Serhat Özmen yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından Yılmaz Kod Serhat Özmen’i yurtdışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

HABER MERKEZİ
MİT’ten nokta operasyon! Sözde sorumlu terörist Serhat Özmen yakalandı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından 'Yılmaz' kod adlı Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT, PKK/KCK'lı Serhat Özmen'i, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi. PKK/KCK'ya 2014 yılında katılan Serhat Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist Özmen, 2018'de örgütün istihbarat kadrolarına katıldı. Suriye'de örgütün istihbarat çalışmalarında sorumlu seviyede faaliyet yürüten PKK/KCK'lı Özmen'in, 2023 yılı başından itibaren örgütün Irak'taki istihbarat yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

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