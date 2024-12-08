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Haberler Gündem Esad rejiminin çöküşü Suriye'de böyle kutlanıyor

Esad rejiminin çöküşü Suriye'de böyle kutlanıyor

Son dakika haberleri... Suriye'de Beşşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Halk başkentte, nerede olduğu hala bilinmeyen Beşşar Esad'nn sarayını da basarken, ülkenin pek çok bölgesinde kutlamalar sürüyor.

AA
Esad rejiminin çöküşü Suriye’de böyle kutlanıyor

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esad ailesi döneminin sona ermesiyle ülkenin çeşitli kentlerinde Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in heykelleri yıkılıyor.

Esad rejiminin çöküşü Suriye’de böyle kutlanıyor

Suriye'de rejim karşıtı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşması ve ülkenin en büyük kentlerinin rejimin kontrolünden çıkmasıyla sokağa dökülen kitleler, birçok yerde Hafız Esad heykellerini yıkarak oğlu Beşşar'ın resimlerini parçaladı.

Başkent Şam'dan Esed ailesinin memleketi Lazkiye'ye, Halep ve Hama'dan diğer pek çok kentte rejimin sembolü olan tüm simgeler indiriliyor.

Esad rejiminin çöküşü Suriye’de böyle kutlanıyor

Halk başkentte, nerede olduğu hala bilinmeyen Beşşar Esed'in sarayını da basarken, ülkenin pek çok bölgesinde kutlamalar sürüyor.

Bu arada uluslararası basında Beşşar Esed'in ülkeden ayrıldığına ilişkin çeşitli iddialara yer verilirken, Rusya ya da bazı Ortadoğu ülkelerine gitmiş olabileceği şeklinde teyit edilmemiş bilgiler paylaşıldı.

Esad rejiminin çöküşü Suriye’de böyle kutlanıyor

Dünya genelinde binlerce kişi de son günlerde uçuş takip programları üzerinden Şam ve Lazkiye'ye yapılan ve buradan kalkan uçakların rotasını takip etmeye çalıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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