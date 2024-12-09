Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de toplanıdı. Kabine toplantısında içi ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de geçen hafta muhaliflerin başlattığı saldırıyla dengeler değişti. Kısa sürede önemli kentleri ele geçiren rejim karşıtı gruplar, pazar günü Başkent Şam'a girdi ve Esad rejimini devirdi.Böylelikle 2011 yılında başlayan iç savaşta yeni bir aşamaya gelindi. Bu kapsamda Kabine'de Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları masada olacak.

Suriye'deki mevcut siyasi durumun yanı sıra bölgesel gelişmelerin detaylı şekilde ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasının önlenmesi için çalışmaları hazır. Ülkedeki Suriyelilerin 'Gönüllü, Onurlu ve Güvenli' şekilde geri dönüşlerinin hızlanması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Toplantının en önemli gündem maddesi arasında ise milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılından geçerli olacak asgari ücret ile emekli ve memur maaşları.

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak yeni yıl zammı için çalışmalar başladı komisyon ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Terörle mücadele de Kabinede görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor.

Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde devam eden sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra yurt içi operasyonlar da güdeme gelmesi bekleniyor. Suriye'de yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye'nin sınırında herhangi bir terör devletinin kurulmasına müsaade edilmeyeceği vurgulanacak.

Özelikle Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonlarında gelinen son durumun değerlendirilmesi öngörülüyor. Son günlerdeki terörle iltisaklı olduğu belirlenen belediyelere yönelik kayyum atamalarının da ele alınması bekleniyor.

İSRAİL SALDIRGANLIĞI

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in soykırım ve işgal politikası olacak.Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail'in durdurulması, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için izlenmesi gereken yol haritası, bölgedeki artan gerilime karşı atılacak adımlar da masaya yatırılacak.