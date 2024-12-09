Son dakika: Esad Moskova’da! Rusya Esad ve ailesine sığınma hakkı verdi

Rus haber ajansı TASS, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esad ve ailesinin Moskova'ya geldiğini ve kendisine sığınma sağlandığını bildirdi.



TASS'ın Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığını haberinde, Rusya'nın, Esad'a sığınma sağladığı belirtildi.



Esad ve ailesinin Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının insani gerekçelerle sağlandığı ifade edildi.

Haberde, Rus yetkililerin, Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğine ilişkin Suriye'deki muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğu da kaydedildi.