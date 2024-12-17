Başkan Erdoğan: Suriye’nin geleceğinde DEAŞ ve PKK türevlerine yer yok

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Külliye'de basına kapalı görüşen Başkan Erdoğan, 2 saat 40 dakika süren zirvenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır" dedi.

"SURİYE'NİN YÜKÜ AĞIR"

Suriye'deki son gelişmelerin Türkiye'nin kilit ülke konumunu daha da perçinlediğini hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koymalarını beklediğimizi kendilerine ilettim. Kazan kazan formülüyle ve karşılıklı saygı temelinde iş birliğimizi ilerletebiliriz. Bu minvalde Sayın Başkan'ın da yakın iş birliğine ve diyaloğa değer verdiğini memnuniyetle müşahede ettim" diye konuştu.

"GERİDE ENKAZ KALDI"

Suriye'deki 61 yıllık zulmün ardından yıkılan rejimin arkasında enkaz bıraktığını dile getiren Erdoğan, "Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkması mümkün değil" dedi. Erdoğan, "Suriye'nin süratle ayağa kalkması lazım. Türkiye, Suriyeli kardeşlerinin

yanında olmaya devam edecek. Tabii bu süreçte ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkeyiz. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne DEAŞ'a ne PKK ve türevlerine yer yok" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ BÜYÜK

İsrail'in Gazze'deki mezalimine de değinen Erdoğan, "Başkanla görüşmemizde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çektim. Avrupalı dostlarımızın Netanyahu hükümetine baskı yapmaları gerektiğini vurguladım. Ukrayna'da gecikmeksizin adil ve istikrarlı barışın sağlanmasına yönelik tespit ve görüşlerimizi paylaştım" dedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise, "Esad rejiminin yıkılması Suriyelilere geri dönme ve hayatlarını yeniden inşa etme ümidi veriyor. Türkiye'nin çok önemli rolü var. Terörizme karşı birlikte çok dikkatli olmalıyız. 2011'den bu yana AB, 10 milyar Euro'yu mültecilerin ve ev sahibi toplumun desteklenmesi için sağladı. İlave 1 milyar Euro 2024 için tahsis edilmiş durumda. Türkiye göç yönetimi konusunda kilit bir ortağımız" dedi.