Azerbaycan D-8’e üye oldu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan'ın, bu Teşkilata oybirliğiyle üye kabul edildiği bildirildi.

D-8'in kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez yeni üye alarak genişlediği belirtilen açıklamada, dünya Müslümanlarının yüzde 60'ını oluşturan ve büyük ekonomik potansiyele sahip, "İslam Sekizlisi" olarak adlandırılan D-8'e üyeliğin Azerbaycan'ın uluslararası dünyada artan nüfuzunun ve bu ülkeye duyulan güvenin açık örneği olduğu kaydedildi.

Azerbaycan'ın D-8'in temel ilkelerinin korunmasında ve teşkilat çerçevesinde işbirliğinin derinleştirilmesinde önemli rol oynayacağı belirtilen açıklamada, "Bölgemizde güvenlik, istikrar, refah ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin oluşması, ekonomik ve ticari, ulaştırma, iletişim ve diğer birçok önemli yöndeki ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Doğu ile Batı arasında köprü görevi üstlenen ve İslam dünyasının başlıca kültür, din ve medeniyet merkezlerinden biri olan Azerbaycan'ın D-8 üyeliği, İslami dayanışmanın güçlenmesine, İslami değerlerin dünyada tanıtılmasına ve İslam karşıtlığı ile mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır." ifadeleri yer aldı.