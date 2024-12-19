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Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile D-8 Zirvesi için gittiği Kahire’de bir araya geldi.

HABER MERKEZİ

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Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.

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