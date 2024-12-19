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Başkan Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Kahire'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan’dan D-8 Zirvesi’nde diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili görüşmede bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.

ERDOĞAN MISIR CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.

Erdoğan, görüşmede Gazze'de kalıcı, sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, Türkiye-Mısır arasındaki dayanışmanın fayda sağlayacağını belirtti.

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