Türksat 5B, uzayda 3’üncü yılını doldurdu

Uraloğlu, Türksat 5B'nin uzayda 3'üncü yılını doldurduğunu ve 2,5 yıldır da Türkiye'ye hizmet verdiğini söyledi.

Türkiye'nin 5. nesil haberleşme uydusu olarak hizmete alınan Türksat 5B'nin ardından Türkiye'nin uydu data kapasitesinin önemli ölçüde arttığını vurgulayan Uraloğlu, "Türksat 5B üç yıldır ülkemizin sahip olduğu en güçlü uydusu olarak uzay vatandaki gücümüze güç kattı. Uydumuzla verdiğimiz yeni hizmetler bizleri haberleşme alanında çok daha ileriye taşıdı." diye konuştu.

Uraloğlu, Türksat 5B'nin ülkenin ve bölgenin geniş bant uydu data ve internet ihtiyacını karşılayan bir yatırım olduğunu bildirdi.

TÜRKSAT 5B, TÜRKİYE'NİN UYDU FİLOSUNUN EN GÜÇLÜSÜ

Türksat 5B Haberleşme Uydusu Programı'nın, Türksat AŞ, Airbus Defence ile SpaceX firması arasında imzalanan sözleşmeyle 1 Kasım 2017'de başladığını ve yürürlüğe girdiğini anımsatan Uraloğlu, "Program kapsamında 42 derece doğu yörüngesinde teslim alınan Türksat 5B uydusuyla fırlatma servisi, fırlatma ve 1 yıl yörünge sigortası, yer kontrol sistemleri, operatör eğitimleri, teknoloji transfer eğitim programı, yerli sanayi katılımı programları temin edildi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türksat 5B uydusunun, uydu endüstrisinde hakim test ve doğrulama esaslarının uygulandığı entegrasyon, fonksiyonel ve çevresel test aşamalarının üretici firma tesislerinde TÜRKSAT AŞ uzmanlarının da gözetiminde tamamlandığını dile getirdi.

Türksat 5B'nin entegrasyon ve test aşamaların tamamlanmasının ardından 19 Aralık 2021'de SpaceX firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 tip roketiyle fırlatıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Uydumuz 14 Haziran 2022'de hizmete alındı. Türkiye'nin uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B ile haberleşmede erişim kapasitesi artırılırken uydunun üretiminde kazanılan deneyimler Türksat 6A'nın geliştirilmesinde yol gösterici oldu. ASELSAN tarafından iki haberleşme ekipmanı tasarlandı ve Türkiye'de üretilerek Türksat 5B'de kullanılması sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, sabit uydu servis sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli sınıfı kategorisinde olan Türksat 5B'nin, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verdiğini anlattı.

"Anavatan" ve "mavi vatan"da olduğu gibi "uzay vatan"da da Türkiye'yi daha ileri taşımak adına birçok projeye devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Son 23 yılda her alanda olduğu gibi uzay ve havacılık alanında ciddi projeler hayata geçirdik. Türksat 5B uydusu da bu projelerden biri. Türksat 5B uydusunun yörüngesine ulaşmasıyla uzaydaki aktif uydu sayımız 8'e yükseldi. Bugün de bu alanda yüzde 81 yerlilik oranıyla ürettiğimiz haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın hizmete alınması için gün sayıyoruz. Gelecek yılın ilk çeyreğinde bu uydumuzu da kullanıma almayı hedefliyoruz. Ülkemiz uydu alanında artık çağ atlarken teknoloji ithal eden ülke konumundan çıkarak, kendi uydusunu üretebilen bir konuma geldi."

"TÜRKSAT 3A VE 4A UYDULARINA EK KAPASİTE SAĞLANDI"

Türksat 5B uydusu ile uydu haberleşmesinin kullanıldığı denizcilik gibi ticari sektörlerde, yüksek veri kapasitesiyle karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerde internet altyapısı kurulmasına imkan sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu sayede Türksat 5B uydusu sunduğu geniş bant veri kapasitesiyle oldukça geniş bir coğrafyada ve yüksek bir popülasyona ticari servisler sunabilecek kapasiteye ulaşmamızı sağlamıştır. Ülkemizin geçmiş ve mevcut uydu filosundaki faydalı yük kapasitesi en güçlü uydusu olan Türksat 5B uydusu 4,5 ton fırlatma ağrılığına sahipti ve ayrıca yeni nesil elektrikli itki sistemini üzerinde barındırıyor. 42 derece doğu yörüngesindeki Türksat 5B'nin kullanıma alınmasıyla şu anda aynı yörüngede hizmet veren ve yayıncılığın yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da hem ek kapasite sağlanmış hem de Ka-bant kapasitesi artmıştır. Ayrıca 37 yıllık manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması temin edilmiştir. Türksat 5B ile hizmete girdiği tarih itibarıyla kapsama alanımız dışında kalan ilk kez hizmet sunduğumuz ülkelerde de maliyet etkin geniş bant internet hizmeti sağlama imkanı elde edilmiştir."