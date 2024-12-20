İsrail’in tecrit edilmesi şart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi ve Filistin- Lübnan oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına devlet liderlerini selamlayarak başlayan Başkan Erdoğan, "Bugün Kahire'de bizi D-8 Teşkilatı olarak bir araya getiren Mısır Devlet Başkanı Sisi'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

50 BİN GAZZELİ ŞEHİT OLDU

Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana, sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşasının en önemli beklenti olduğunu belirten Erdoğan, Filistin halkının ise yıllardır maruz kaldığı baskının, İsrail'in 440 gün önce başlattığı saldırılarla katlanılmaz bir boyuta ulaştığına vurgu yaptı. Erdoğan, "Saldırılarda 50 bin kardeşimiz şehit oldu. Lübnan da ilave zorluklarla karşı karşıya. Filistin sorununa kalıcı çözüm için mücadele ettik. Uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır. İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz" şeklinde konuştu.

İSRAİL SALDIRILARI GENİŞLİYOR

İsrail'in saldırılarını genişleterek sürdürdüğünü dile getiren Başkan Erdoğan, "İsrail'in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimini genişlettiğini görüyoruz. Lübnan'dan sonra Suriye de İsrail yayılmacılığının hedefi oldu. Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum. İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayıyor" şeklinde konuştu.

OLUMLU DÖNEMİN BAŞLANGICI

Başkan Erdoğan konuşmasının devamında, "Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz. Ateşkesin sağlanması konusunda güçlü destek vererek sonuca ulaşmalıyız. Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esad rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır. Ülkemizin Lübnan'a gönderdiği yardımlar bin 500 tona ulaşmıştır. Bölge ülkelerinin birbirlerinin içişlerine karışmadan dayanışma içinde olması önemli" dedi. Öte yandan, zirvenin yapıldığı salona en son giren Başkan Erdoğan'ı tüm liderler dikkatle izlerken, Mısır Devlet Başkanı Sisi, ellerini tebessümle açıp Erdoğan'ı ayakta karşıladı.