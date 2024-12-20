MSB: Türkiye terör örgütleriyle görüşmez

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi.

ÖNCELİK GÜVENLİK

Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'deki duruma ilişkin, "Önceliğimizin, ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye'deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanlık kaynakları ise, ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye ile terör örgütü PKK/ YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına ilişkin ise "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.