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Sağlık Bakanı'ndan acılı ailelere taziye ziyareti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulundu.

AA

Giriş Tarihi:

Sağlık Bakanı’ndan acılı ailelere taziye ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarpıp düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin ailelerine başsağlığı diledi.

Memişoğlu, ambulans helikopterinin havalandıktan kısa süre sonra Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği kaza sonrası kente geldi.

Adli Tıp Kurumuna gelen Memişoğlu, burada bekleyen ailelerle görüştü, başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Memişoğlu'na, Muğla Valisi İdris Akbıyık da eşlik etti.

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