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Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan Başkanlığındaki toplantının en önemli gündem maddeleri asgari ücret ve Suriye konuları oldu. Başkan Erdoğan, toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan kritik toplantının ana gündem maddesini 2025 yılı asgari ücret artışı ve Suriye konuları oluşturdu.

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasında açıklıyor.

CANLI YAYIN

Kabine toplantısında içi ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alındı.

Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan, canlı yayında alınan kararları duyuruyor...

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