Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde tarihi buluşma! Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksa

Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu çatısı altında yer alan vakıf ve dernekler İstanbul, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde bir araya gelerek ortak çağrıda bulundu.

"YENİ YILIN İLK SABAHINDA DÜNYAYI BİZ UYANDIRIYORUZ"

Milli İrade Platformu adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmasına serden geçeriz ama yurttan asla geçmeyiz diyerek vatanı canı pahasına koruyan aziz kahraman şehitleri anarak başlamak istediğini söyledi.

Katillerin adlarının değiştiğini ama hedeflerinin hiç değişmediğini ifade eden Beşinci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler, tarihi bir dönemeçte olduğumuzun farkındayız. Bu tarihi günlerde sesimizi ve sözümüzü yükseltecek, şehitlerimizden aldığımız ilhamla tüm dünyaya bu milletin mesajını ileteceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize, Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Beşinci, bugün tarihi bir çağrıda bulunmak üzere toplandıklarını belirterek, tüm dünyanın gözleri önünde 15 aydır Filistin halkı bilfiil yok edilirken bir araya gelinmesinin ve "İnsanlık İttifakı"nın oluşmasının zaruri ve elzem olduğunu dile getirdi.

İsrail'in askeri operasyonları, Uluslararası Adalet Divanı kararlarını tanımaksızın devam ederken; Filistin'de yaşanan katliama ve acımasız zulme sessiz kalmanın insanlık onuruna aykırı olduğunu aktaran Beşinci, "Duman rengine mahkûm edilmiş, "is" kokmuş bu dünyaya; "iz" bırakmak için baş kaldırıyoruz. Bu medeniyet coğrafyasının, bu zengin toprakların, yoksul çocukları olmayı kabul etmiyoruz. Zulüm ile tutsak edilmeye çalışılan tüm şehirler, halklar, çocuklar ve kadınlar özgürlüğüne kavuşana kadar durmuyoruz. Yeni yılın ilk gününde Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye, Yeni Camii ve Fatih Camii'nde sabah namazının manevi ikliminde buluşup; Şehitlerimize dualar edecek, kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceğiz. Ben, sen, o demeden bütün farklılıklarımızla, kalbi ve aklı selim tüm vatandaşlarımızı, dünyanın en güçlü eylemine imza atmak için Galata Köprüsü'ne bekliyoruz! Tarih boyunca daima mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında dimdik durmuş bir medeniyetin mensupları olarak sesimizi yükseltiyor, yılın ilk sabahında dünyayı biz uyandırıyoruz!" şeklinde konuştu.

"BİZ FİLİSTİN MESELESİNİ GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise "Soykırımın sona ermesi, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmaları için sabah namazlarımızı kılıp, yeni yılın ilk sabahında çoluk çocuk ailecek toplanıp Galata Köprüsü'ne yürüyeceğiz. Sesimizi yükseltmeye, zalimlere karşı mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bu konu bize unutturulmaya çalışılsa da gündemden düşürülmeye çalışılsa da bizler, gündemde tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Basın açıklamasına ayrıca Önder Vakfı Genel Başkanı Abdullah Ceylan, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, TGSB Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, TÜRGEV Genel Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Cihannüma Vakfı Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Başkanı Kemal Özden, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı katılım sağlayarak konuşma yaptı.