Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan'ın D-8 üyeliğinin hayırlı olması dileklerini belirtirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, barışın sağlanması ile Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve refaha kavuşmasını beklediklerini söyledi.