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Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Azerbaycan’ın D-8 üyeliğinin hayırlı olması dileklerini belirtirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, barışın sağlanması ile Güney Kafkasya’nın kalıcı istikrar ve refaha kavuşmasını beklediklerini söyledi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan'ın D-8 üyeliğinin hayırlı olması dileklerini belirtirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, barışın sağlanması ile Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve refaha kavuşmasını beklediklerini söyledi.

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