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Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkesine dönüşleri sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 15 günde Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı.

AA

Giriş Tarihi:

Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini, Türkiye'deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını beraberlerinde götürebileceklerini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi için Şam ve Halep'teki Büyükelçilik ve Konsoloslukta Göç İdaresi Bürosu kurulacağını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi.

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