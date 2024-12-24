Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.