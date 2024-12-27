Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valiliğin'i ziyaret etti. Valiliğe gelişinde Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Başkan Erdoğan, Vali Ustaoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AİLELERE TAZİYE ZİYARETİ

Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin, Enes Kırmızı ve Özlem Özçakır'ın ailelerini ziyaret etti.

Erdoğan Özçakır'ın gözü yaşlı ailelerle yakında ilgilendi. Çocuklara hediyeler verdi.

Başkan Erdoğan ziyaretlerin ardından katıldığı AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde devam eden soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK

Erdoğan, "Ailelerimizin son derece metanetli davranıyorlar. Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürülüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştı. Hatası kusuru ihmali olan varsa gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan hiç kimse şüphe duymasın." dedi.