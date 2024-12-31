MİT, 2024’te terör örgütlerinin kabusu oldu

MİT, terör örgütü PKK'ya yönelik bu yıl 42 nokta operasyon gerçekleştirildi. PKK'nın 44 sözde sorumlusunun etkisiz hale getirildiği operasyonların, 20'si Irak'ın kuzeyinde, 15'i Suriye'de düzenlendi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ü kırmızı, 1'i gri, 1'i ise yeşil kategoride aranıyordu. DEAŞ'a yönelik de uzun süreli takipler gerçekleştirildi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı alanlarında Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi, Halep'te yakalandı. Türkiye'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen 7 operasyona istihbarat desteği veren MİT, bu operasyonlarda 62 şüphelinin yakalanmasını sağladı. 28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırının ardından, MİT'in istihbarat desteğiyle 30 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı ve 51 şüpheli gözaltına alındı.

TARİHİ TAKAS

Saldırının planlayıcılarından ve kullanılan silahı temin eden DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov da MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu yakalandı.

8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay ve örgütün "emniyet mahrem imamı" da yakalandı.Öte yandan MİT, 1 Ağustos'ta, İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna imza attı. Ankara'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçakla 26 kişi Türkiye'ye getirildi. Operasyon sonucunda, 2'si çocuk 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya, 3 rehine ise ABD'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla MİT, bu operasyonda öncü rol üstlendi. Türkiye'nin, Rusya- Ukrayna savaşındaki adil ve yapıcı politikası, uluslararası barış ve istikrar için attığı adımlar ve geçmişteki başarılı takas operasyonları, bu önemli operasyonun gerçekleşmesinde etkili oldu. Ayrıca Interpol- Europol Daire Başkanlığınca arandığı sırada İstanbul'da yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi B.E. de"siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla tutuklandı.

İZMİR'DE 16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten 15 Suriye uyruklu ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU: 11 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TAKSİM BOMBACISININ LOJİSTİK HÜCRESİNE BASKIN

İstanbul merkezli 4 ilde PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Taksim'deki hain terör saldırısını gerçekleştirilen Ahlam Albashir'e lojistik destek sağlayanların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul polisi, terör örgütü PKK'yla bağlantılı şüphelilerin peşindeydi. Örgütün silahlı eğitim verdiği kişilerle sözde gençlik yapılanmasında faaliyet gösterenler takibe alındı. İstanbul merkezli Adana, Diyarbakır ve Mersin'de operasyon düzenlendi, 11 şüpheli yakalandı. 9'unun Beyoğlu'nda örgüt adına adam kaçırdıkları belirlendi. 13 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi ise yaralanmıştı.

SURİYE VE IRAK'IN KUZEYİNDE 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadeleye tüm gücüyle devam ediyor. MSB, dün yaptığı açıklamada 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.