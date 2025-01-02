DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere Meclisteki siyasi partilerle görüşme turuna başladı.

Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Ahmet Türk'ün de dahil olduğu heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkanı Kurtulmuş ziyaretinin hemen ardından yaptığı açıklamada, "Görüşme olumlu geçtik, umutluyuz. Pazartesi kapsamlı açıklama yapacağız" dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Parti'li Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söyledi.

Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet, Meclisteki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecek. İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretleri tamamladıktan sonra heyetin kamuoyuna geniş bir açıklama yapacağı öğrenildi.