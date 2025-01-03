Başkan Erdoğan açıkladı: İhracat 262 milyar dolarla rekor kırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün 2024 senesinin dış ticaret verilerini değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Konuşmamın hemen başında buradaki siz misafirlerimizle birlikte tüm iş dünyamızın, milletimizin, dost ve kardeş halkların tamamının yeni miladi yılını tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle 1 Ocak tarihi itibariyle müşerref olduğumuz mübarek üç aylarınızı da canı gönülden tebrik ediyor, Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerife de sağlık ve afiyetle kavuştursun diyorum.

Gazze ve Lübnan başta olmak üzere yakın çevremizde savaşların, katliamların ve çatışmaların eksik olmadığı zorlu bir yılı geride bıraktık. Tüm dünyanın gözleri önünde 15 aydır devam eden ve 50 bin masumun hayatına mal olan Gazze mezalimi içimizde büyük bir yara olarak 2024 senesi boyunca da kanamaya devam etti.

2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin 2025 senesinde savaş uçaklarının kararttığı Gazze semalarında da sökün etmesini yürekten temenni ediyoruz. Suriye'de 13 yıl boyunca olduğu gibi 7 Ekim 2023'ten beri maruz kaldıkları zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizi de yalnız bırakmadık. Çeşitli kanallardan gönderdiğimiz 100 bin tonluk insani yardımla Gazzeli mazlumların yükünü bir nebze olsun hafifletmeye çalıştık.

Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için diplomatik alanda yürütülen tüm çabalara hem destek verdik hem de öncülük ettik. İsrail'le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur. Ayrıca Filistin Serbest Ticaret Anlaşmasını genişletme müzakerelerimizi tamamlayarak hem Filistin halkının aldığımız karardan zarar görmemesini temin ettik hem de kendilerine ilave katkılarda bulunduk.

Kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte insani felaketin ağırlaştığı Gazze'de tek bir masumun daha hayattan kopartılmasına tahammülümüz yok. Bu anlayışla katliamların bir an önce durması ve kalıcı barışa giden yolun önünün açılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok yönlü yürüttüğümüz bu çabalarımızın müspet sonuçlarını görmeyi ümit ediyoruz. Filistin halkıyla dayanışma adına hükümetimizin aldığı bu karara destek veren iş dünyamızın tüm temsilcilerine bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İçerden ve dışarıdan gelen eleştirilere rağmen Suriye'de haklı çıkan nasıl biz olduysak, Gazze krizinde de tarih haklılığımızı teyit edecek. Türkiye'nin adaletten, barıştan ve merhametten yana olan tavrının isabetli olduğunu görecektir.

Her yıl bir önceki yılın dış ticaret rakamlarını değerlendirmek iktidarımızın adeta bir geleneği haline geldi. Karnemizi önümüze koyduğumuz, başarılarımızın ve eksiklerimizin muhasebesini yaptığımız bu toplantılarımıza büyük önem veriyoruz. Bunu aynı zamanda halka hesap verme prensibimizin asliye bir unsuru olarak görüyoruz. Bu gelenek inşallah bundan sonra da devam edecek.

Her yıl artan dış ticaret rakamlarımızın bir tarafında hükümetimiz varsa elbette diğer tarafında özel sektörümüz bulunuyor. Öncelikle fedakarca çalışarak Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ihracatçılarımızı ve iş dünyamızın elçilerini tebrik ediyorum. Birazdan 2024 yılında Türkiye'nin dış ticaret alanında yakaladığı ivmeyi tüm yönleriyle inceleyeceğiz. Dış ticaret rakamlarının objektif değerlendirmesini yaparken şu noktanın gözden ırak tutulmaması gerektiği kanaatindeyim. Türkiye olarak özellikle bölgesel gelişmeler bağlamında belirsizliklerle dolu, son derece sancılı ve sarsıntılı bir yıl geçirdik. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya, Ukrayna arasındaki savaş kimi zaman çok tehlikeli boyutlara vararak 2024 yılında da devam etti.

Koronavirüs sürecinde geçici denilerek devreye alınan korumacı tedbirler maalesef geçen yılda küresel ticareti olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Tüketim, üretim ve enflasyon gibi temel ekonomik göstergelerde salgınla beraber başlayan bozulmanın üstesinden henüz gelinemedi. Jeopolitik gerilimler, siyasi çalkantılar ve henüz tam istenilen seviyelere gelinemeyen enflasyonla mücadele dünyada geçen yıla damgasını vurdu. 2025 senesinde bizleri nispeten daha iyi bir yıl bekliyor. Ancak 2025 yılında küresel iktisadi faaliyetin toparlanmakla birlikte salgın öncesi ortalamalarının altında seyredeceği anlaşılıyor.