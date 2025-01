Son dakika haberi... Başkan Erdoğan’dan Ordu’da önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'dan sonra geldiği Ordu'da AK Parti İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ordu'nun tüm ilçelerindeki kardeşlerime selam ediyorum. Bu göz kamaştırıcı şehirde sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

MUHALEFET KAVGA EDERKEN BİZ HİZMETLE MEŞGULÜZ

Bizim için her görev ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. AK Parti'de ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil millete hizmet aşkı, memlekete hizmet tutkusu vardır. Muhalefet her gün kendi içinde kavga ederken biz sadece hizmetle meşgulüz. Kalbimiz Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.

ORDU İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ

Son seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. Ordu daima bizimle oldu, bizim yol arkadaşımız oldu. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için, samimiyetle bizlere sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde. Tüm kadrolarımız ve kurumlarımızla Ordu'yu ayağa kaldırıp geleceğe taşımakta. Ordu'nun güvenini boşa çıkarmamakta. Ordulu kardeşlerimize mahçup olmamak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu şehre nasıl yeni ufuklar açtıysak, bundan sonra da canla başla koşturmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda çarpan her kalp Türkiye'nin kalbi, atan her nabız Türkiye'nin nabzıdır. Ordu kültür ve turizmin göz bebeğidir.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. Belediyeleri eş, dost çiftliğine çevirdiler. Adeta talan ediyorlar. Ortada hizmet, eser, proje yok. Ama bakıyorsunuz SGK'daki borçları katlanarak artıyor. Hısım, akrabalar, konserlerden yapılan yolsuzlukları buradan saymıyorum bile. Onların ortada gururla gösterecekleri bir eserleri bile yok.

Suriye'de yeniden güneş doğuyor, muhalefetten 'Suriye'de ne işimiz var' sorusu dışında başka bir şey duymadık.