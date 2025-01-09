AK Parti Büyük Kongresi’nin yapılacağı tarih belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Büyük Kongre'nin tarihi ile ilgili bilgi verdiğini söyleyen Kandemir, "Şu anda şubat ayının son haftası olarak planlama yapıyoruz. Bütün hazırlıklar ona göre yapılıyor. MKYK uygun görürse Genel Başkanımız uygun görürse şubat ayının son haftasında yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ BÜYÜK KONGRESİ 23 ŞUBAT'TA

Ramazan ayı başlamadan AK Parti Büyük Kongresi'nin yapılacağını belriten Kandemir, "Burada tam tarih de belli aslında. Şu anda 23 Şubat Pazar günü olarak planlıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa kongremizi yapmış olarak Ramazan ayına girmiş olacağız." dedi.

Kandemir, 21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongrelerinin yapılacağını ve böylelikle kongre sürecinin tamamlanacağını ifade etti.