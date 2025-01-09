MSB: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü münasebetiyle TCG Salihreis firkateyninde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırdığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 2024 yılından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 164'e yükseldi.

DÖRT TERÖRİST HUDUT KARAKOLLARINA TESLİM OLDU

Yılbaşından beri hudutlarda yaşa dışı geçiş yapmaya çalışan 7'si terör örgütü mensubu 108 şahıs yakalandı.

939 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında Suriye'deki gelişmelere de değindi.

Aktürk, Suriye'deki barış ve huzura yönelik atılan adımlara destek verildiğini belirterek şöyle devam etti:

"En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladığımızı, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz".

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de son durum ve terör örgütü PKK/YPG'nin Tişrin Barajı çevresinde masum sivilleri kalkan olarak kullanmasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'deki Tişrin Barajı'na ilişkin, "TSK, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

"Terör örgütlerinin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması insan hakları ihlali anlamına gelmektedir"

MSB kaynakları, TCG Salihreis'te düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, Suriye'de son durum ve terör örgütü PKK/YPG'nin Tişrin Barajı çevresinde masum sivilleri kalkan olarak kullanmasına yönelik soruya ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri, terörizme karşı küresel işbirliği ve uluslararası dayanışmanın önemine inanmakta, bu bağlamda, uluslararası toplumdan, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin terörist organizasyonlar olarak tanınmasını ve terörle mücadele konusunda daha etkin bir işbirliği yapılmasını beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

TSK'nın, terörist grupların desteklenmemesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiğini vurgulayan kaynaklar, şunları aktardı:

"Suriye'de su kaynakları, enerji üretimi ve bölgesel güvenlik açısından stratejik öneme sahip bir nokta olan Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, terör örgütü PKK/YPG/SDG tarafından son savunma hattı olarak değerlendirilmektedir. TSK, Suriye'nin Tişrin Barajı bölgesinde PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanma girişimini şiddetle kınamakta ve bu tür eylemlerin akla ve mantığa, uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlığa aykırı olduğunun altını çizmektedir.

PKK/YPG/SDG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması hatta aralarında sivil giyimli terörist grupları da bölgeye sevk etmesi sadece terörist grupların gerçekleştirebileceği bir hareket olup, insan hakları ihlali anlamına gelmektedir."

Kaynaklar, bu tür eylemlerin, terör örgütlerinin kendi çıkarları uğruna masum insanların hayatlarını hiçe sayan acımasız yöntemler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kandil zihniyetinin yönlendirdiği bu faaliyet, Kürt kardeşlerimizin lehine olmaktan çok onlara yeni sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Terör örgütlerinin sivilleri kendi çıkarları uğruna canlı kalkan olarak kullanması, sadece insanlık dışı bir yaklaşım değil, aynı zamanda terör örgütlerinin çaresizliğini ve ahlaki çöküşünü de gösteren bir eylemdir. Bölgedeki gelişmeler, hem Suriye'nin iç güvenliği hem de Türkiye'nin sınır güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

TSK, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır. TSK, ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkının barışçıl çözüm arayışlarına saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi operasyonlarını sürdürme azim ve kararlılığındadır. Bu kararlılık, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın meşru müdafaa hakkı ilkesi çerçevesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermek amacıyla bölgede barışı tehdit eden tüm terör unsurları ortadan kaldırılıncaya dek sürdürülecektir."