Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Her birinize aşkınız ve sevdanız için teşekkür ediyorum. Bu salonunun açılışını hatırlıyorsunuz dimi? AK Parti'nin eseri. Biz laf değil eser üretiriz. Bu salonu da aynı şekilde bizler ürettik. Sizlerin şahsında Mersin'in kıyısındaki, dağındaki kardeşlerimin her birine selamlarımı iletiyorum. Bayrağı devralan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Nöbeti devreden kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Mersin sadece şehirlerden bir şehir değildir. Mersin bu ülkenin huzurunun güvencesidir. Mersin birlikte yaşama kültürümüzün sembolüdür. Yörük çadırlarının üstünde tüten duman sönmedikçe devletimiz, milletimiz istikbale güvenle bakmaya devam edecektir.