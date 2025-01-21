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Başkan Erdoğan: Bolu'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bolu'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ

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Başkan Erdoğan: Bolu’daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yaralanan kardeşlerimizden 17'si taburcu edildi. AFAD ve diğer birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yangının haberini alır almaz 4 bakanımız süratle Bolu'ya gönderdik. Yangına farklı kurumlarımızda 156 araç 458 personelle müdahale edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için soruşturmalar başlatılmıştır. İlk etapta aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Facia dolayısıyla Ülkemizde 1 günlük yas ilan edilmiştir. 22 Ocak Çarşamba günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya kadar indirilecektir. Gün siyaset yapma günü değil, birlik ve beraberlik günüdür.

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