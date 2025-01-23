2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı

2025 yılında bedelli askerlik yapacak binlerce vatandaş teslim olacakları birlik bilgilerini öğrenmek için e-Devlet ekranı başında bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruyla sevk ve celp dönemleri ile birlikte askerlik yerleri de belli oldu.

Adaylar sonuçlarına e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden ulaşabilecek. Ayrıca, 23 Ocak 2025 tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçenler tekrar başvuru yapamayacak.

CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025

2024 yılında bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar, bir aylık temel askerlik eğitimlerini tamamlamak üzere 2025 yılı boyunca belirli celp ve sevk dönemlerinde birliklerine teslim olacaklar.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik adayları teslim olacakları birlik bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Son teslim tarihi, kışla adresi ve diğer detaylar, bedelli askerlik sonuç ekranında adayların erişimine açıldı.