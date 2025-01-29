Bahçeli’den İmralı’ya ‘açıklama yap’ çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir" dedi.

'O YANGIN CİNAYETTİR'

Bahçeli, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında çocukların isimlerini sayarak "Evlatlarımızın sıcak evlerinde olmaları gerekiyorken, şu anda buz gibi toprağın koynunda kefenlerine dolanıp yatmaları işin özünde hepimizin bir felaketi sayılmayacak mı?" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Grand Kartal Otel yangını bir facianın daha fazlası, tamı tamamına bir cinayettir" diye konuştu.

'HEMEN AÇIKLANSIN'

Grup toplantısında İmralı'ya seslenen Bahçeli, örgütün silah bırakması için bir kez daha çağrıda bulundu. "Eğer silah bırakmazlarsa o silahları kafalarında kırarız" diyen MHP lideri, örgüte seslenerek "Sınırlarınızı öldürmeden, silahlarınızı öldürmeden önce siz kendi iradenize bırakınız" ifadelerini kullandı.

IŞİD ve PKK gibi örgütlerinin küresel güçlerin maşası haline geldiğini söyleyen Bahçeli, "PKK terörü yok denecek kadar azalmıştır" dedi. MHP Genel Başkanı, DEM Parti heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin "terörsüz Türkiye" hedefine şartsız destek olmasını istedi. Bahçeli, örgütünün binlerce insana yaşattığı acılardan duyduğu pişmanlığı açıklaması gerektiğini vurguladı. MHP lideri, beklenen çağrının bir an önce yapılmasını samimi dilekleri arasında saydı. Filistin konusuna da değinen Bahçeli, iki devletli çözüm ile kalıcı barışın tesis edilmesini temenni ettiklerini söyledi.

HESABI VERİLECEK

Sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek. Grand Kartal Otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir adalet ve hukuk gereğidir" dedi.