Hatası olan herkes cezasını alacak

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de yer aldığı 19 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Başkan Erdoğan, konuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

"HER KİM OLURSA OLSUN"

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Başkan Erdoğan'ın, Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenildi.

TÜM SORULARI YANITLADILAR

Toplantıda bakanlar da gelen sorular üzerine söz aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, itfaiye ile ilgili denetimlerin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ise Kartalkaya'daki bütün kronolojik sıralamayı anlattığı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini ifade etti.

BOSNA HERSEK TEMSİLCİSİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.