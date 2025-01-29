Otel faciasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili ortak kararla Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik tekliflerinin muhalefet partilerince kabul edilmediğini bildirdi. Usta, olayla ilgili soruşturmanın devam etmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti. Hiçbir ayrıntı atlanmadan soruşturmanın süreceğini, suçluların bulunacağını ifade eden Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yangınla ilgili Araştırma Komisyonu kurulmasının gündeme geleceğini aktardı. Usta, geçen hafta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla bu konuda bir Meclis Araştırması açılmasına yönelik önerge sunulduğunu hatırlattı. Her siyasi partinin ayrı ayrı grup önerisi verilerek konunun siyasete malzeme edilmesine müsaade edilmemesini ve komisyon kurulması için ortak öneri sunulmasını önerdiklerini ifade eden Usta, "Araştırma Komisyonu kurulması için ortak öneri noktasındaki teklifimizi kabul etmediler. Bu konu siyaset üstü bir mevzu. Şimdi Genel Kurul açıldığında, grup önerileri başladığında, maalesef siyasi parti grupları kendi grup önerilerini verecek, sonra da 'Bizim grup önerimiz reddedildi.' denilerek, 'AK Parti ve Cumhur İttifakı komisyonun kurulmasını engelliyor, reddediyor.' şeklinde algı kampanyasına başlayacaklar, kamuoyunu yanıltma çabasına girecekler" değerlendirmesinde bulundu.