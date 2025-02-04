Sosyal medyaya yaş sınırı gelebilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katıldı. Sözlerine, "Şenay Aybüke Yalçın kızımızı, şehit Necmettin Yılmaz ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" diyerek başlayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Külliyemizde toplam 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor.

Aynı şekilde bin kişi kapasiteli 2 konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, 2 kapalı spor salonumuz, 8 basketbol sahamız ve suni çimli 2 futbol sahamız da yine eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor.

Tüm bunların yanında külliyede bilim sanat merkezi bünyesinde 350 metrekare oturum alanına ve uzay gözlem kulesine sahip Türkiye'nin en büyük planetaryumunu hizmete açıyoruz. Böylelikle eğitimden bilime, sanattan spora, kültürden teknolojiye tam tekmil eğitim ve öğrenim üssünü İstanbul'a kazandırmış olacağız. Böyle bir kampüsün açılışını yapmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı. Her eser sahibini anlatır."

'ONLARA ASLA PRİM VERMEYİN'

Gençleri tütün, sigara, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlığa karşı korumakta kararlı olduklarını da dile getiren Başkan Erdoğan, "Gençler, bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, sakın ha!

Bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin. Toplumda veba gibi yayılan ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Evlatlarıma, torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam sizlere de aynı şekilde bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum.

Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız" dedi. Eğitim alanındaki yeni trendleri ve politikaları çok yakından takip edip gerekli adımları attıklarını kaydeden Erdoğan, "Öğretmen yetiştirme modellerini inceleyerek eğitim standartlarımızı en iyi seviyeye ulaştırmak üzere Milli Eğitim Akademisi'ni kurduk. Akademiye kabuller, ÖSYM tarafından ilki 13 Temmuz'da düzenlenecek Akademi Giriş Sınavları ile gerçekleşecek" diye konuştu.

4 MİLYAR ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITIMI

"2002 yılında 7,5 milyar TL olan bütçe bugün 2 trilyon 186 milyar lirayı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı sadece 367 bindi, biz bu sayıyı tam iki katına, 735 bine çıkardık.

80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik" diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu dönemde 820 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. 60-70 kişinin ders işlediği sınıflar tarih oldu. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye indirdik. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilkokulda 18, ortaokulda 14'e, ortaöğretimde ise 12'ye düşürdük.

Ders kitabı vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biriydi. Son 22 yılda yaklaşık 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerimizin sırtından aldık."

'HASSAS VE TAVİZSİZ POLİTİKA'

UZMAN ve başöğretmenlere her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Yaptığımız yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlarda cezaların artmasını, böylece caydırıcılığın sağlanmasını temin ettik. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli, ister öğretmenlerimizin evlatlarından ayrı tutmadığı öğrencisi olsun, bu durum fark etmez. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız ve tavizsiz bir politika izliyoruz" dedi.