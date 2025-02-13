İmamoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşmanın 11 Nisan'da yapılmasına karar verildi. İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı panelde yaptığı konuşmasında Gürlek'i hedef göstererek 'Terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme' suçunu işlediğine kanaat getirildiğini belirtildi. İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren mağdur Akın Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik olduğu vurgulandı.