Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Münih Güvenlik Konferansı" diplomasisi

61'inci Münih Güvenlik Konferansı'na Türkiye'den üst düzey katılım sağlandı. Birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanları ve bakanların katıldığı konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil ediyor.

Küresel ve bölgesel krizlerin ele alındığı konferansta Türkiye'nin görüş ve tecrübeleri dünyaya aktarılıyor.

Bakan Fidan konferans kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile MSC 2025 marjında bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan, Suriye'nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgede barışın tesisi için zorunlu olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı konular da ele alındı.

BAKAN FİDAN ALMAN MEVKİDAŞIYLA UKRAYNA VE SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bugün (14 Şubat) Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi. Transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.

BAKAN FİDAN, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE SURİYE VE GAZZE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.

Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın sağlanması için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.

BAKAN FİDAN, RUMEN VE AVUSTURYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile görüştü.

Fidan, Hurezeanu ile Karadeniz'in güvenliği başta olmak üzere bölgesel konuları görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile de bir araya geldi.

Fidan, Schallenberg ile ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

HAKAN FİDAN, FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİNİ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile yaptığı görüşmede Suriye'deki durum değerlendirildi ve Türkiye - AB ilişkileri ele alındı.

Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Fidan, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye - AB ilişkilerinin kimlik tartışmaları bağlamında ele alınmaması gerektiğini, karşılıklı çıkarlar ve liyakat temelinde değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede Ukrayna - Rusya savaşında barışın tesis edilmesine yönelik çabalar da değerlendirildi.

BAKAN FİDAN, FİN MEVKİDAŞI VALTONEN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Görüşmede, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konular ele alındı. Ukrayna - Rusya savaşının sona erdirilmesine yönelik gündeme getirilen planlar değerlendirildi. Suriye konusu da gündeme geldi.

KONFERANS 3 GÜN SÜRECEK

3 gün sürecek konferansta küresel ve bölgesel krizler ele alınacak. Hakan Fidan, konferans kapsamında gerçekleştirilecek, "Şam İçin Yeni Bir Şafak: Suriye'nin Geçiş Sürecine Dair Olasılıklar" isimli oturumda da konuşmacılar arasında olacak. MİT Başkanı Kalın da "21. Yüzyılda İstihbarat Servisleri" oturumuna katılacak.