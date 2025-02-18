Zelenskiy, toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarının ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, Ukrayna Anayasası'na aykırı davranamayacağını belirterek, "Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen topraklarımızı biz Rusya'nın bir parçası olarak asla ve asla tanımayacağız. Onlar Ukrayna'nın bir parçasıdır." dedi.

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarını diplomasi yoluyla geri almayı tercih ettiklerini dile getiren Zelenskiy, "Çünkü insanlarımızı kaybetmek istemiyoruz, insanlar bizim en büyük hazinemizdir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ruslar, Amerikalılar ve Avrupalılar da dahil olmak üzere ara buluculuk sağlayan tüm taraflara çağrıda bulunarak, Ukrayna'nın, kan dökülmeden, diplomasiyle savaşın çözülmesini istediğini ancak toprak bütünlüğünden ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım Tatarlarını Ukrayna'nın yerli halkı olarak tanıdıklarını hatırlattı.

"TÜRKİYE'Yİ DE SÜRECİN İÇİNDE GÖRMEK İSTERİZ"

Savaşın başladığı an diplomasi olmadığına işaret eden Zelenskiy, Rusya'nın ilerleyen süreçte şartlar sunduğunu, Moskova ile Washington arasında yürütülen süreçte Ukrayna'nın olmadığını hatırlattı.

Zelenskiy, ülkesinin en zor zamanlarda "ültimatom" kabul etmediğini belirtti.

Türkiye ve Belarus'ta Rus tarafıyla yaptıkları görüşmelerde "hiçbir anlaşma yapmadıklarını" aktaran Zelenskiy, "ültimatomları geçmişte kabul etmediğini, şimdi de kabul etmeyeceğini" dile getirdi.

Zelenskiy, barış sürecinde masada yer alacak ülkeler konusunda ise Ukrayna'ya garanti verebilecek ülkeler olması gerektiğine işaret etti.

ABD, Avrupa Birliği ve AB üyesi olmayan ülkelerin bu sürece dahil olabileceğine değinen Zelenskiy, "Türkiye, Ukrayna'ya gerekli güvenlik garantilerini sağlayabilirse, biz Türkiye'yi de bu sürecin içinde görmek isteriz." dedi.

KIRIM'DAKİ TUTUKLULAR

Zelenskiy, Kırım'daki siyasi tutukluların geri alınması üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu süreç içinde yalnız değiliz. Türkiye ve Katar bize bu konuda yardımcı oluyor. Tabii bu süreçler çok zor." diye konuştu.

Sürecin istenildiği kadar hızlı olmadığını dile getiren Zelenskiy, "Rusya, insanlarımızı vermek istemiyor ama biz yine de onları geri alma yolları arıyoruz ve buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğünü paylaşarak, ateşkesi sağlamak için yapılan görüşmelerde esir takasından bahsedilmediğine işaret etti.

Rusya'nın savaşı bitirmek istemediği değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, "Eğer ateşkesten bahsediliyorsa, öncelikle insanların da geri dönmesi gerekiyor." diye konuştu.

Zelenskiy, Paris'te önde gelen AB liderlerinin Ukrayna konusunda olağanüstü olarak bir araya gelmesine ilişkin, Fransa lideri Macron'un yapacağı görüşmelerin ardından kendisine "belli tekliflerle" geleceğini ve bu tekliflerin Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesine ilişkin olduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya maddi ve askeri birlik gönderilmesi dahil desteklerin de gündemde olduğunu kaydeden Zelenskiy, Macron'un hangi ülkelerin askeri birlik konusunda hazır olduğunu da kendisiyle paylaşacağına dikkati çekti.