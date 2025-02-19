MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
"TERÖR HEDEFLERİNİ ETKİLİ ŞEKİLDE VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Açıklamada, "Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor" ifadelerine de yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/I1WQXrnK5g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2025