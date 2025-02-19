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MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

HABER MERKEZİ

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MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"TERÖR HEDEFLERİNİ ETKİLİ ŞEKİLDE VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor" ifadelerine de yer verildi.

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