Dışişleri Bakanı Fidan: Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türkiye ve Rusya'yı doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren tüm gelişmeler karşısında istişare ve eş güdümü artırmanın büyük yarar sağlayacağı düşüncesinde olduklarını belirtti.

KALICI ÇÖZÜM ARAYIŞI F idan,"Biz her iki komşumuzun da barış, huzur ve refah içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Savaşın neden olduğu can kaybı ve yıkımın bir an evvel sona ermesini istiyoruz. Bu çok boyutlu krizin artık kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak ilk günden bu yana savaşa diplomasi yoluyla çözüm bulunmasını destekledik. Bu çerçevede barışın görüşmeler yoluyla tesis edilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Daha önce olduğu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazırız" dedi.

Lavrov ise şöyle söyledi: "Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi bizim olmazsa olmaz şartımızdır. Bu çok önemli. ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna'yı NATO'ya sokma girişimlerinin hatalı olduğunu açıkça beyan etti. Ukrayna'nın NATO'ya alınma çabası bu yaşananların ilk sebeplerinden birisidir" diye konuştu. Lavrov, güvenlik garantileriyle ilgili olarak İstanbul'daki müzakerelerde hem Türkiye'nin, hem Almanya'nın hem BMGK üyelerinin garantör olacağı, NATO'ya üye olmama şartları dahilinde de her şeyin detaylı olarak anlaşma metnine yazıldığını anlatarak, "Bu garantileri aslında Ukrayna tarafı bizzat kendisi de formüle etmişti. Yani bir bloka girmeyeceği, bir askeri birliğe katılmayacağı şeklinde. Ama Batı bunu

imzalamayı yasakladı" şeklinde konuştu.