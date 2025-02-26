İsrail ordusu 7 Ekim’de kendi vatandaşlarını İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürmüş olabileceğini itiraf etti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, 7 Ekim'de Nahal Oz'da yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlarını dün yerleşim birimi sakinleriyle paylaştı.

İsrail ordusu, Nahal Oz yerleşim birimi sakinlerinden "Tomer'in İsrail kuvvetleri tarafından açılan ateşle öldürülmüş olma ihtimalinin büyük olduğunu" belirttiği açıklamasında, "halihazırda bu konuya ilişkin mutlak kesinlik bulunmadığını" öne sürdü.

Soruşturmanın öldürülen anne ve oğulun ailesiyle 10 Ocak'ta paylaşılan ilk bulgularına göre, İsrail askerlerinin bölgede tespit ettiği "şüpheliye" birkaç el ateş ederek vurduğu ve "şüphelinin" söz konusu İsrail vatandaşı olma ihtimalinin büyük olduğu şu sözlerle ifade edildi:

"Soruşturma, şahsın yanlış teşhis nedeniyle yanlışlıkla İsrail ordusu ateşiyle öldürülen Tomer Eliaz Arava olma ihtimalinin çok büyük olduğu sonucuna vardı."

Hamas mensuplarının anne Dikle Arava'yı eşi ve iki kızıyla beraber bir araca bindirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Gazze sınırına doğru yönelen araca İsrail askerlerinin ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateş sonrasında Hamas mensuplarının aracı Nahal Oz yerleşim birimi içinde terk ettiği, soruşturmaya göre Dikla Arava'nın "İsrail ordu ateşiyle öldürülmüş olma ihtimalinin makul olduğu" kaydedildi.

Nahal Oz sakinleriyle paylaşılan soruşturma sonuçları, İsrail'in "Hannibal Protokolü"nü vatandaşları üzerinde uyguladığına ilişkin iç kamuoyundan yönelen eleştirileri akıllara getirdi.

- İsrailli savaş pilotundan "Kitlesel Hannibal" ifşaatı

İsrailli savaş pilotu Yarbay Erez, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısında, İsrailli sivillerin esir olarak Gazze'ye götürülmelerini önlemek için ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü bir noktada uyguladığının anlaşıldığını söylemişti.

Konuya ilişkin Haaretz gazetesine konuşan Erez, "Hannibal Protokolü'nün bir noktada uygulandığı anlaşılıyor çünkü bir rehine durumu tespit ettiğinizde bu Hannibal'dır ancak son 20 yıldır tatbikatlarını yaptığımız Hannibal, içinde rehinelerin bulunduğu tek bir araçla ilgiliydi. Burada gördüğümüz şey ise kitlesel bir Hannibal'dı. Çitlerde birçok açıklık vardı, hem rehineli hem de rehinesiz olarak birçok farklı araçta binlerce insan vardı." demişti.

- İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürdüğü Hannibal Protokolü

Kurulduğu günden bu yana esir krizleriyle boğuşmak zorunda kalan İsrail, bu durumun kendisine son derece büyük bedeller ödettiğini düşünerek 1986 yılında bir protokol hazırlamıştı.

Esirlerin kurtarılma imkanı yoksa alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene gizlenmişti. 2003'te İsrailli doktor Avner Shiftan tarafından öğrenilen protokol, Haaretz gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yakınlarını Nova Müzik Festivali'nde kaybedenler 2 Ocak'ta İsrail güçlerinin "sorumluluğunun araştırılması" hakkında ihmal davası açarken, Be'eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri 6 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye, olayın kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup göndermişti.

İsrail medyasında, 7 Ekim saldırısı sırasında, İsrail ordusunun esirleri de öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nü uyguladığı haberleri yer almış, olayla ilgili soruşturma açılması çağrıları yapılmıştı.

İsrail ordusunun 6 Şubat'ta, orduya ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle alakalı soruşturma başlattığı belirtilmişti.