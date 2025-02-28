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Kartalkaya faciasından sonra 6 binin üzerinde tesis kapandı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kartalkaya faciasından sonra 6 binin üzerinde tesis kapandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu'na yaptığı sunumda önemli detaylar paylaştı. Alpaslan, "Herhangi bir hukuki yeterlilik belgesi olmadan, tabiri caizse kayıt dışı faaliyette bulunan 8 bine yakın turizm tesisi belirleyip yerel yönetimleri uyardık. 4 bin 380'ü kapatıldı" dedi.

Yangın sonrası men edilenler ile birlikte kapatılan tesis sayısının 6 bin 200 olduğunu belirten Alpaslan, "Bunların ruhsatı olmadığı için yangın belgesi olmadığı da anlamına geliyor. Kalan yaklaşık 2 binin de kısa sürede kapatılacağını düşünüyorum. Seçim süreçlerinde, belediyelere 'Şunları kapat' diyorsunuz, maalesef istediğimiz hızda olmadı bu kapatmalar. Belki normal şartlarda ilk yazı yazdığımızın bir ay sonrası bu 8 bin tesisin tamamının kapatılması lazımdı ama üç yıl geçmiş üzerinden daha henüz yangın olayına rağmen kapatılmayan tesisler var. 7 defa yazı yazmışız 'Bak, bunlar kayıt dışı, bunları kapatın' ama maalesef kapatılmamış" dedi.

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