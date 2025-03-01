Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Trump-Zelenskiy tartışması sonrası anlamlı fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

ABD Başkanı Trump, ikinci kez göreve geldikten sonra ilk kez Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından, Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN ANLAMLI FOTOĞRAF

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenskiy'yi karşıladığı anlardan bir kare yer aldı.

Fotoğrafta, Başkan Erdoğan'ın yağmur altında konuk Devlet Başkanı Zelenskiy'yi de altına alacak şekilde bir şemsiye tuttuğu görülüyor.

Paylaşımda herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Söz konusu paylaşım, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenskiy ile canlı yayında gergin bir diyalog yaşamasının ardından geldi.