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Bahçeli’den Demirtaş’a teşekkür telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli'nin görüşmede, terörsüz Türkiye'ye desteğinden dolayı Demirtaş'a teşekkür ettiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bahçeli’den Demirtaş’a teşekkür telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradı.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bahçeli, Demirtaş'a açıklamalarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca görüşmede terörsüz Türkiye vurgusu da yapıldı.

Bahçeli’den Demirtaş’a teşekkür telefonu

Demirtaş önceki gün Öcalan'ın silah bırakın çağrısına karşılık açıklama yaparak şöyle söylemişti: "Ortadoğu, Türk-Kürt barışı için inisiyatif almış üç liderin başarılı olabilmesi için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım." Üç lider olarak da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Devlet Bahçeli'yi ve Abdullah Öcalan'ı kastetmişti.

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