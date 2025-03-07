“Ateşkes yok silah bırakmak zorundalar”

MSB Basın bilgilendirme toplantısı sonrası kaynaklar, terör örgütü elebaşının silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısına dair açıklama yaptı. Açıklamada, "27 Şubat'ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapıldı. Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değer" dedi.

'ALGI YARATMA AMACINDALAR'

Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerektiğini belirten MSB kaynakları, "Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalı. Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacak" dedi.

Bakanlık kaynakları, İsrail medyasında "Türkiye'nin Suriye'de 3 yeni üs kuracağına ilişkin haberler ve sosyal medyada İsrail'in Şam'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Türk F-16'larının Şam'da uçuş yaptığına ilişkin ise, "Bölgeden gelen algı yaratma maksatlı haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerek. Bahse konu haberler doğru değil. Önceliğimiz komşumuz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanması. Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte, Avrupa güvenliğinin ülkemiz olmadan sağlanması mümkün değil. Ancak, ülkemizin AB'nin savunma girişimlerine katılımının siyasi gerekçelerle engellenmeye devam edilmesi çok yanlış bir tavır olacaktır. Avrupa'nın güvenlik alanındaki endişelerinin arttığı bu dönemde, ülkemizin AB'nin savunma çabalarına tam katılımı Avrupa'nın küresel anlamda bir aktör olması için de elzemdir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir hafta içerisinde 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında Türk askerinin gönderileceğine yönelik kaynaklar, "Ülkemiz bölgede barışın sağlanması, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması ve Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik her türlü yapıcı girişim desteklenmeyi sürdürecek. Muhtelif mecralarda dile getirilmekle birlikte henüz kavramsal bir çerçeveye oturtulamamış olan bir misyona katkıda bulunma konusu, bölgesel istikrar ve barışın tesisi için gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm taraflarla karşılıklı olarak değerlendirecek" değerlendirmesini yaptı.

Kuvvet komutanları Özel’e karşı yasal haklarını kullanacak

YASAL HAKLAR KULLANILACAK

BAKANLIK kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi: "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır."