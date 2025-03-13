Başkan Erdoğan: Nerede zulüm varsa biz karşısındayız

Son dakika haberi... Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldı. Başkanı Erdoğan, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktıklarını dile getirip "İyilik sancağını yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Milli kültürümüzün en önemli unsurlarından biri vakıf kültürümüzdür. Gönül coğrafyamızın her bir köşesi vakıf kültürümüzün eşsiz eserleriyle doludur. Yüreği dağlar kadar büyük tüm vakıf insanlarına teşekkür ediyorum. 13-20 Mart tarihleri arasını iyilik haftası olarak kutlayacağız. Birçok kurum ve kuruluşla birlikte pek çok faaliyet icra edeceğiz.

Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun yanında yer almak bizim hayat tarzımızdır.

"GAZZELİ MAZLUMLARA SAHİP ÇIKTIK"

Suriye'deki katliamlardan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli muhacirlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Gazzeli mazlumlara destek olduk, sahip çıktık. Nerede yok sayılan, baskı ve zulüm gören varsa Türkiye olarak tüm kapasitemizle oradayız.

"BARIŞIN EGEMEN OLMASI İÇİN GEREKENLERİ YAPIYORUZ"

Barışın egemen olması için ne yapmak gerekiyorsa yapmaktan çekinmiyoruz. Bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya, yok sayılanların yanında durmaya devam edeceğiz. İyilik sancağını taşımayı ve yükseltmeyi sürdüreceğiz.