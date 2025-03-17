Başkan Erdoğan AK Parti İftar Programında muhalefete sert çıktı

Başkan Erdoğan, AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile İftar programında önemli mesajlar verdi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI....

23 yıla yakındır verdiğimiz çetin mücadeleler vardır. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler var. Bugün de Ramazan'ın manevi iklimine gölge düşürmek isteyenler var. Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık.

Terörsüz Türkiye girişimiyle Türkiye'nin 40 yılına, milyonlarca lirasının kaybına neden olan bir beladan kurtulmak üzereyiz.

ANA MUHALEFETE SERT TEPKİ

Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, şişirilmiş konser faturaları ile vurgun yapmaktan, kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar istisnasız hepsi var.

Bizim gündemimiz bellidir. Deprem gibi, sağlık gibi ekonomi gibi dış politika gibi ülkenin gerçek gündemleri ile uğraşıyoruz.

Muhalefet çürümüş yapıda. Biz bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi kadro hareketiyiz. AK Parti'nin en önemli vasfı hem ekip hem program olarak sürekli kendini geliştirme kabiliyetine sahip olmasıdır."