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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan katil İsrail'e tepki: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli

Başkan Erdoğan'dan katil İsrail'e tepki: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu ve Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık 'dur' demesi gerektiğini ifade etti.

AA

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Başkan Erdoğan’dan katil İsrail’e tepki: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya ile işbirliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan’dan katil İsrail’e tepki: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli

Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini vurguladı.

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Başkan Erdoğan’dan katil İsrail’e tepki: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Başkan Erdoğan’dan katil İsrail’e tepki: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Başkan Erdoğan’dan katil İsrail’e tepki: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli

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