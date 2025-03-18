Başkan Erdoğan’dan Milli sporculara tebrik

Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce AK Parti Konferans Salonu'nda bulunan AK Kütüphane'de incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve bazı partililerce karşılanan Erdoğan, kütüphaneyle ilgili yetkililerden bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

18 binden fazla kitabın yer aldığı kütüphanenin duvarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oku, Düşün, Uygula; Neticelendir" sözlerine yer verildi.

ŞAMPİYONLARA TEBRİK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları tebrik etti.

İSİMLERİ YER ALDI

ERDOĞAN yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla milli sporcularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, şampiyonada derece alan kadın sporcuların isimleri ve fotoğraflarına da yer verildi: Busenaz Sürmeli (Dünya şampiyonu), Hatice Akbaş (Dünya ikincisi), Buse Naz Çakıroğlu (Dünya ikincisi), Büşra Işıldar (Dünya ikincisi), Esra Yıldız Kahraman (Dünya üçüncüsü) ve Elif Güneri (Dünya üçüncüsü).